Кандидат в президенты Франции пообещал вывести страну из НАТО в случае победы

Sandrine Thesillat/Global Look Press

Основатель левой партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты страны в 2027 году Жан-Люк Меланшон заявил, что в случае победы он выведет страну из НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

Политик подчеркнул, что Франция уже «заставляла» американские военные базы покинуть страну, и до президента Николя Саркози «никому не приходило в голову реинтегрироваться в командование НАТО».

«Если я стану президентом, Франция выйдет из НАТО. НАТО служит лишь одной цели: поставить нас под опеку Соединенных Штатов. Держаться на расстоянии от НАТО — это историческая линия Франции. <…> Мы будем идти к этому поэтапно. Мы начнем с того, что выйдем из объединенного командования и откажемся от всего, что является общим с армией США», — отметил он.

В начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон призвал «средние державы» объединиться, чтобы противостоять непредсказуемости США и доминированию Китая.

В январе газета Berliner Zeitung писала, что Франция получила реальную возможность выйти из Североатлантического альянса на фоне обострения разногласий внутри НАТО. В том же месяце вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте подала резолюцию о выходе Франции из состава НАТО.

Ранее в госсовете Франции призвали Европу учитывать интересы России на Украине.

 
