В Госсовете Франции призвали Европу учитывать интересы России на Украине

Европа должна искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы на Украине, в первую очередь в Донбассе и Одессе. Об этом заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире телеканала CNews.

Он отметил, что Украине не удастся одержать победу в конфликте, а если в него окажется втянут Североатлантический альянс, это приведет к началу третьей мировой войны. Но народы Европы не хотят воевать с Россией, поэтому европейским государствам необходимо искать компромисс с РФ.

Кларсфельд подчеркнул, что европейцам необходимо понять интересы России на Украине. Для русских, пояснил он, во всяком случае, часть Украины является русской. В Одессе люди говорят по-русски, Донбасс является русским регионом.

6 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что только формирование животного страха перед неприемлемым уроном может остановить европейские страны и обеспечить безопасность России.

Ранее СМИ рассказали о милитаризации сознания европейцев.

 
