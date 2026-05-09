Британия не пригласила дипломатов РФ на мероприятия по случаю окончания Второй мировой

Британские власти не приглашали российских дипломатов на памятные мероприятия в честь 81-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, заявил ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Он возложил венок к мемориалу павшим советским воинам в Лондоне, а после этого ответил на вопросы журналистов.

«Британцы нас официально никуда не приглашают», — сказал глава дипмиссии.

В России, большинстве стран бывшего СССР и некоторых государствах Восточной Европы (Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии) 9 мая ежегодно празднуют победу в Великой Отечественной войне. Но в США, Великобритании, Франции и других странах Западной Европы дата праздника другая: день победы над нацистской Германией там отмечают на день раньше, 8 мая. У сложившейся традиции есть историческое объяснение. Как подписывалась капитуляция Германии в 1945 году и почему это происходило дважды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве состоялся парад Победы.