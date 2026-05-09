В Кремле рассказали, готовится ли поездка американской делегации в Москву

Визит американских представителей в Москву в настоящее время не готовится. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представителю Кремля задали вопрос, есть ли реальная перспектива приезда в Россию представителей Вашингтона, в том числе спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

«Нет, реальной пока нет», — ответил Песков.

При этом пресс-секретарь, комментируя заявление главы Белого дома о том, что он готов направить в Москву своих представителей, отметил, что речь идет о готовности. По словам Пескова, это было скорее сослагательное наклонение.

До этого Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными. Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с мирным соглашением по Украине.

 
