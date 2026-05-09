В парламенте Словакии рассказали о возможных темах переговоров Фицо с Путиным

Вице-спикер Гашпар: Фицо может обсудить с Путиным конфликт на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Россию может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным конфликт на Украине. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, прибывший в Москва в составе делегации республики.

По словам Гашпара, тема украинского конфликта может быть затронута, поскольку Фицо до приезда в Россию встречался в Ереван с президентом Украины Владимир Зеленский.

Политик также отметил, что стороны планируют обсудить экономические вопросы, в том числе поставки российских энергоресурсов.

Фицо заявлял, что в Европе не уважают события Второй мировой войны. Он отметил, что именно российский народ особенно остро переживает память о событиях 1941–1945 годов. Словацкий премьер также выразил пожелание, чтобы в России не произошло того, что, по его мнению, происходит в ряде европейских стран, где искажают историю и не проявляют уважения к событиям военных лет.

Фицо во время визита в Москву 9 мая может передать президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине. Какова цель этой дипломатической миссии и что именно может быть в послании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил отказ Фицо от участия в параде на Красной площади.

 
