В Кремле заявили о спешке США по вопросу урегулирования конфликта на Украине

США торопятся в вопросе урегулирования украинского конфликта и хотят быстрого результата Об этом журналисту информационной службы «Вестей» Павлу Зарубину сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что американская сторона спешит. Но это слишком сложная тема — украинское урегулирование», — прокомментировал Песков недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отходе Вашингтона от украинской темы.

До этого Рубио, заявил, что разрешение украинского конфликта застопорилось, поэтому Вашингтон не хочет тратить время и силы на разрешение конфликта на Украине, если не увидят прогресса в переговорах.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина ожидает приезда в Киев представителей президента США в конце весны или начале лета. Украинский лидер указал, что выслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова по итогам встреч в США, которые были посвящены возобновлению переговоров.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к трехсторонним переговорам.