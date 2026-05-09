Власти Молдавии возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гроссу и премьер Александр Мунтяну возложили цветы к Вечному огню и могилам воинов на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что церемония прошла под траурную музыку в окружении депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) и членов правительства. Территория комплекса была оцеплена сотрудниками силовых ведомств.

В этот же день после завершения парада в честь Дня Победы президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, прибывшие по случаю памятной даты в Россию, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

