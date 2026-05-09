Иностранные лидеры после Парада Победы последовали на торжественный прием

В Кремле состоялся торжественный прием для иностранных лидеров в День Победы

Торжественный прием для иностранных лидеров состоялся в Кремлевском дворце в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, формат мероприятия будет таким же, как в прошлые годы.

В Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран.

После завершения парада в честь Дня Победы Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Ранее Путин пообщался с ветеранами на Параде Победы в Москве.