Путин назвал начало ВОВ одной из самых скорбных дат в истории России

Президент РФ Владимир Путин, выступая с торжественной речью на Параде Победы, назвал начало Великой Отечественной Войны одной из самых скорбных дат в истории России. Об это сообщает РИА Новости.

Российский лидер заявил, что нацисты вероломно напали на СССР, стремясь истребить и поработить его многонациональный народ. По словам президента, гитлеровцы планировали геноцид всех наций Советского Союза, но не учли русского характера и силы духа советского народа.

Президент отметил, что русский солдат в годы Великой Отечественной войны понес колоссальные жертвы ради свободы и достоинства народов Европы.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начался на Красной площади. Само парадное шествие состоится без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета» ведет хпрямую трансляцию.

