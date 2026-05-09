Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом у украинцев

Парад Победы на Красной площади в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google в субботу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты уточняют, что украинцы массово ищут в Сети информацию о параде Победы в Москве, а также поздравления с 9 мая.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР.

После завершения парада Победы Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций, прибывшими в Москву на торжества, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии участвовали руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Сербии и Южной Осетии. «Газета» вела хронику событий.

Ранее Путин и Белоусов поговорили после парада.

 
