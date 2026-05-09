Разведка США поделилась данными о состоянии Хаменеи после его ранения

CNN: Хаменеи по-прежнему играет ключевую роль в формировании стратегии Ирана
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает играть важнейшую роль в формировании военной стратегии, несмотря на ранения, полученные в результате ударов США по республике. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки.

Согласно отчетам разведки, Хаменеи, предположительно, помогает руководить тем, как Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами о прекращении войны.

Американская разведка пока не установила местонахождение Хаменеи, в том числе потому что он не использует никаких электронных средств для общения. Известно, что иранский рахбар контактирует только с теми, кто может посетить его лично или отправить сообщения с курьером.

Собеседники телеканала также рассказали, что Хаменеи скрывается в связи с травмами, включая сильные ожоги на одной стороне тела.

12 марта газета The Sun писала, что Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног.

56-летний Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана 8 марта. Кем является этот человек, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана встретился с раненым Хаменеи.

 
