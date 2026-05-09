Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков приехал на парад Победы на Красной площади. В эфире Первого канала он сообщил, что у него праздничное настроение.

Представитель Кремля назвал День Победы в Великой Отечественной войне святым праздником.

«Это святой праздник для всех абсолютно», — сказал Песков.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

Сегодня по всей стране проходят масштабные мероприятия: военный парад на Красной площади, возложение цветов к воинским мемориалам, торжественные встречи с ветеранами, концерты. В онлайн-формате продолжается акция «Бессмертный полк».

