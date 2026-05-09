Стало известно, кто из правительства не появится на параде Победы в Москве

Ъ: члены правительства России не появятся на трибунах во время парада Победы

Члены правительства России, вице-премьеры и министры не появятся на трибунах во время парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Члены Совета безопасности России, по данным издания, примут участие в мероприятии.

В состав постоянных членов Совбеза входят главы Минобороны, ФСБ, МВД, СВР. В состав ведомства также входят премьер-министр Михаил Мишустин, главы обеих палат Федерального Собрания, а также руководство МИД и администрации президента.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

Сегодня по всей стране проходят масштабные мероприятия: военный парад на Красной площади, возложение цветов к воинским мемориалам, торжественные встречи с ветеранами, концерты. В онлайн-формате продолжается акция «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что участники спецоперации пройдут маршем на параде Победы на Красной площади.