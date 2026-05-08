Участники спецоперации пройдут торжественным маршем на параде Победы в Москве

Минобороны России: участники СВО пройдут по Красной площади на параде Победы

Участники спецоперации пройдут на параде Победы 9 мая по Красной площади в Москве. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России в мессенджере «Макс».

«На параде Победы по брусчатке на Красной площади торжественным маршем снова пройдут участники специальной военной операции», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая. В нем значатся президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решил не ехать на парад Победы.

Ранее в Перми отменили парад в честь Дня Победы.