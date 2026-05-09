Пушилин не исключил развала НАТО после завершения войны в Иране

Развал Североатлантического альянса возможен после завершения конфликта вокруг Ирана. Таким мнением поделился глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Определенный надрыв произошел уже, его уже вычеркнуть или сделать вид, что ничего не было уже не получится. Какие-то изменения будут, причем изменения достаточно серьезные, если вы говорите о развале этого блока, я бы не исключал», — сказал Пушилин.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что генсек НАТО Марк Рютте не способен защитить альянс.

Ранее заявление Трампа о выводе войск из Германии застало НАТО врасплох.