Захарова высказалась об угрозах Зеленского к 9 Мая

Захарова заявила о единстве россиян перед угрозами Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что российское общество едино в отношении угроз со стороны Украины.

Комментируя высказывания Зеленского о Параде Победы, Захарова отметила, что ее личная позиция полностью совпадает с официальной. По ее словам, в стране нет разногласий по вопросу неприятия угроз, попыток переписать историю и предать забвению память о событиях войны и судьбах семей.

«У каждого есть своя история, но отношение к неприятию угроз, к недопустимости переписывания и предания забвению истории и страны, и наших конкретных семей, мне кажется, является самой общей эмоцией всей страны», — добавила она.

Также Захарова заявила, что государства Запада, поддерживающие действия Киева, будут «прокляты вовеки». По ее словам, любая финансовая, политическая или информационная поддержка деятельности украинских властей недопустима.

Представитель МИД добавила, что западные страны, по ее мнению, воспитывают новые поколения без понимания достижений собственной истории.

Глава Украины пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая. До этого он объявил, что Киеву не нужно перемирие в праздничный день. В Госдуме заявили, что Зеленский «заигрался», и пообещали «удары возмездия» в случае провокаций украинской армии.

8 мая Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

Ранее на Западе выступили с предупреждением к Украине перед Днем Победы.

 
