На Западе выступили с предупреждением к Украине перед Днем Победы

HC: Украина потеряет международную легитимность, если атакует Москву 9 мая
Украина может потерять международную легитимность, если она будет атаковать торжественные мероприятия на День Победы в Москве. Об этом пишет издание Hungarian Conservative.

«Удар по центру Москвы во время празднования Дня Победы несет в себе огромные риски эскалации, особенно с учетом ожидаемого присутствия иностранных лидеров. Такие действия, вероятно, уничтожат всю международную легитимность Украины», — сказано в статье.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие, которое анонсировал его американский коллега Дональд Трамп. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

В тот же день Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду Победы на Красной площади.

 
