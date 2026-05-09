Трамп допустил возобновление операции в Ормузском проливе

Трамп допустил возобновление операции в Ормузе при отсутствии прогресса с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил возобновление миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе под названием «Проект Свобода» в случае отсутствия прогресса в переговорах с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем вернуться к «Проекту Свобода», если ничего не случится, но это будет уже «Проект Свобода Плюс», — сказал американский лидер в разговоре с журналистами.

6 мая США решили приостановить операцию «Проект Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

Позднее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив будет обеспечен после того, как США прекратят угрожать его безопасности и будут введены новые процедуры.

1 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее Трамп заявил о возможном скором ответе Ирана на мирные предложения США.