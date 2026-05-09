Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что весь мир должен услышать предупреждение России президенту Украины Владимиру Зеленскому, угрожающему параду Победы.

По словам дипломата, предупреждение было сделано из понимания, что «коллективное западное меньшинство», делает все, чтобы в очередной раз не заметить человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз со стороны украинского лидера, и вновь снабдить его политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно, а также обеспечить оружием и деньгами.

«И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», — сказала она.

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

При этом в министерстве обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попытки украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в российской столице по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар».

