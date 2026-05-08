Трамп провозгласил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая Днем победы США над «тиранией и злом в Европе» во Второй мировой войне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«8 мая 1945 года железная хватка нацистской Германии рухнула, и весть о победе прокатилась по нашей великой стране и всему миру, ознаменовав решающий поворотный момент в истории свободы», — говорится в документе.

Трамп отметил героизм американских военнослужащих и огромные жертвы, которые понесли США, — более 250 тысяч американцев отдали жизни в борьбе с нацизмом.

До этого американский президент неоднократно заявлял, что США «выиграли» Вторую мировую войну. Политик отмечал, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом глава Белого дома также жаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией.

В России 9 мая ежегодно празднуют победу в Великой Отечественной войне. Но в большинстве европейских стран и в США дата праздника другая: день победы над нацистской Германией там отмечают на день раньше, 8 мая. У сложившейся традиции есть историческое объяснение.

