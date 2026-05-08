Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Узбекистана Мирзиёев пропустит парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Мирзиёев не приедет на парад Победы в Москве
РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на источник в правительстве республики.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не примет участие в праздновании 9 Мая в Москве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование Дня Победы, президенты стран Центральной Азии не указаны. Без их участия парад на Красной площади состоится впервые с 2018 года, отмечается в публикации.

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая. В нем значатся президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Ранее стало известно, что формат парада Победы в Москве будет изменен.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!