Президент Узбекистана Мирзиёев пропустит парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Мирзиёев не приедет на парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на источник в правительстве республики.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не примет участие в праздновании 9 Мая в Москве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование Дня Победы, президенты стран Центральной Азии не указаны. Без их участия парад на Красной площади состоится впервые с 2018 года, отмечается в публикации.

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая. В нем значатся президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

Ранее стало известно, что формат парада Победы в Москве будет изменен.