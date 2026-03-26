Трамп пригласил президента Узбекистана Мирзиёева на саммит G20 в Майами

Трамп пригласил Мирзиёева на встречу Совета мира и саммит G20 в Майами
Телеграм-канал «Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил своему узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву приглашение посетить следующее заседание Совета мира и саммит G20, который пройдет в Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, пишет ТАСС.

По словам Асадова, в своем письме Трамп дал высокую оценку участию Мирзиёева в первом заседании Совета мира, состоявшемся в феврале текущего года. Американский лидер подчеркнул впечатляющие успехи, достигнутые президентом Узбекистана, и поблагодарил за приглашение посетить страну.

«Президент Дональд Трамп в свою очередь пригласил главу нашего государства на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20 в Майами», – заявил пресс-секретарь.

19 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от президента Соединенных Штатов принять участие в предстоящем саммите G20.

Саммит G20 пройдет 14 — 15 декабря. Площадкой для мероприятия выбран клуб Trump National Doral, принадлежащий компании президента США. При этом встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30 — 31 октября.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20.

 
