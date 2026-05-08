Мирзиёев прилетел в Москву на 9 мая

РИА Новости: глава Узбекистана Мирзиёев прилетел в Москву на День Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел в Москву на День Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которого ожидают в России ко Дню Победы, приземлился в Москве», — говорится в сообщении.

До этого Gazeta.uz со ссылкой на источник в правительстве писала, что президент не приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Издание отмечало, что в опубликованном Кремлем списке приглашенных на празднование Дня Победы президенты стран Центральной Азии не указаны.

Однако позднее пресс-служба администрации республиканского главы сообщила, что Мирзиёев улетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая. В нем, в частности, значатся президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба, председатель правительства Словакии Роберт Фицо и еще шесть иностранных лидеров.

Ранее стало известно, что формат парада Победы в Москве будет изменен.