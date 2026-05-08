Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Мирзиёев прилетел в Москву на 9 мая

РИА Новости: глава Узбекистана Мирзиёев прилетел в Москву на День Победы
Телеграм-канал «Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел в Москву на День Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которого ожидают в России ко Дню Победы, приземлился в Москве», — говорится в сообщении.

До этого Gazeta.uz со ссылкой на источник в правительстве писала, что президент не приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Издание отмечало, что в опубликованном Кремлем списке приглашенных на празднование Дня Победы президенты стран Центральной Азии не указаны.

Однако позднее пресс-служба администрации республиканского главы сообщила, что Мирзиёев улетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву 9 мая. В нем, в частности, значатся президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба, председатель правительства Словакии Роберт Фицо и еще шесть иностранных лидеров.

Ранее стало известно, что формат парада Победы в Москве будет изменен.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!