Глава МИД России провел переговоры с коллегой из ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщаила пресс-служба МИД России на сайте ведомства.

Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг Ормузского пролива, в том числе дискуссии в ООН по данному вопросу. Российская сторона указала на важность поддержки текущих переговорных усилий между Ираном и США. Москва подтвердила свою позицию о недопустимости создания угроз для стабилизации путем возобновления боевых действий, которые ведут к страданиям мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры в Иране и соседних арабских государствах.

Министры иностранных дел условились поддерживать связь и прилагать усилия для выработки согласованных позиций всех участников процесса с целью нахождения способов долгосрочного и стабильного урегулирования.

В конце марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Политики выразили озабоченность по поводу продолжающихся на Ближнем Востоке боевых действий, деградацией военно-политической обстановки в регионе, разрушением энергетической, промышленной, гражданской инфраструктуры.

