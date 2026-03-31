Путин созвонился с президентом ОАЭ

Путин обсудил с президентом ОАЭ Аль Нахайяном достижение мира на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Собеседники выразили озабоченность по поводу продолжающихся на Ближнем Востоке боевых действий, деградацией военно-политической обстановки в регионе, разрушением энергетической, промышленной, гражданской инфраструктуры.

Президенты акцентировали необходимость скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий для достижения мирного урегулирования конфликта при соблюдении законных интересов всех государств региона, с которыми у России сложились дружественные и обоюдовыгодные отношения.

Кроме того, главы государств отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и успешно развивающихся на многих направлениях контактов.

До этого Владимир Путин беседовал с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, с которым он также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и российско-египетское сотрудничество.

