Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Египта призвали к возобновлению переговоров по Ирану

Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса для скорейшего достижения договоренностей об урегулировании кризиса в зоне Персидского залива с учетом всех стран региона.

4 мая США анонсировали операцию «Проект свобода», которая предполагает вывод судов из Ормузского пролива, которые оказались заблокированы там из-за конфликта с Ираном. По его словам, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

Глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня.

