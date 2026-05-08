Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ФРГ не стали отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма

Зампред правительства ФРГ Майер уклонился от вопроса об освободителях Германии
Michael Sohn/AP

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер ушел от ответа на вопрос о том, кто именно освободил Германию от нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

8 мая канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил жителей страны с днем освобождения от нацистского режима, при этом никак не отметил решающую роль Красной Армии, из‑за чего в сети его раскритиковали.

На брифинге в пятницу журналист поинтересовался у Майера, не было ли намеренным то, что канцлер ФРГ не назвал освободителей, чтобы не говорить о России или СССР. Майер заявил, что это, возможно, связано и с лимитом символов в соцсети X. На уточнение, кто же считается освободителями, он ответил лишь: «это исторически однозначно зафиксировано».

Когда репортер попросил озвучить вслух, кто освободил Германию от нацизма, Майер промолчал.

В апреле депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Германия «семимильными шагами» идет к «возрождению нацизма», становится «локомотивом» процессов милитаризации Европы и создания военного союза против России.

Ранее Лавров оценил отношение Запада к итогам Великой Отечественной войны.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!