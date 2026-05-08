Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом пишет РИА Новости.

Уже известно, что Путин обсудил с членами Совбеза атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ростовский центр организации воздушного движения. Он назвал это терактом.

Предыдущее совещание президента с постоянными членами Совбеза РФ состоялось 24 апреля. На нем обсуждался вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, борьбе с преступностью.

Утром 8 мая губернатор Ростовской области сообщил о пусках беспилотников и ракет по региону со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, но зафиксирован ущерб в Мясниковском районе и в трех городах — Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар после атаки украинских беспилотников.