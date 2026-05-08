Бывший вице-премьер Сербии приедет в Москву на 9 мая

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин будет присутствовать на Параде Победы в Москве по приглашению администрации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Вулина, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Парад Победы в Москве — один из самых важных символов сохранения исторической памяти и «уважения к тем, кто боролись против фашизма и отдал свои жизни за свободу».

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что главы некоторых государств посетят Москву в День Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом последний уточнил, что не примет участия в параде на Красной площади — он планирует лишь возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с Владимиром Путиным.

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы.