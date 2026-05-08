Президент Лаоса прибыл в Москву на День Победы

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Борт главы государства приземлился в столичном аэропорту около 18:00, уточняет агентство. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главу Республики сопровождает «достаточно представительная делегация», вместе с которой он 9 мая проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, Сисулит примет участие в праздничных мероприятиях и посетит торжественный прием.

Традиционно на парад приглашают лидеров других государств. По словам Дмитрия Пескова, Кремль своевременно проинформирует, кто из зарубежных гостей посетит Москву для просмотра парада Победы. Пресс-секретарь президента уточнил, что на праздновании будут представители дружественных стран.

До этого лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявлял о своем участии в параде Победы в Москве. Свой визит подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, разговаривая с Владимиром Путиным 12 апреля.

Ранее Фицо прибыл в Москву для участия в посвященных Дню Победы мероприятиях.