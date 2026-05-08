Востоковед предрек дальнейшие удары США по Ирану

США не ограничатся ударами по порту Кешм, и продолжат атаковать Иран. Такое предположение в беседе с «Ридусом» высказал востоковед Владимир Сажин. Он напомнил, что Вашингтон выдвинул Тегерану требования для переговоров и дал два дня на решение, срок вышел.

«Данные удары являются попыткой показать, что с условиями нужно согласиться, иначе атаки усилятся. Однако никакой базы для положительного исхода переговоров нет, поскольку требования сторон совершенно противоположны и нигде не сходятся», — отметил эксперт.

Ключевой проблемой переговоров, по его мнению, является даже не вопрос прохода судов через Ормузский пролив, а ядерная программа Ирана.

Накануне журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин написала в своем аккаунте в X, что США атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас.

Иранское информационное агентство Mehr News Agency до этого сообщило, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили два летательных аппарата в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кешм на юге Исламской Республики.

