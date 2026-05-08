Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Востоковед предрек дальнейшие удары США по Ирану

Востоковед Сажин: США продолжат наносить удары по Ирану
U.S. Navy/Reuters

США не ограничатся ударами по порту Кешм, и продолжат атаковать Иран. Такое предположение в беседе с «Ридусом» высказал востоковед Владимир Сажин. Он напомнил, что Вашингтон выдвинул Тегерану требования для переговоров и дал два дня на решение, срок вышел.

«Данные удары являются попыткой показать, что с условиями нужно согласиться, иначе атаки усилятся. Однако никакой базы для положительного исхода переговоров нет, поскольку требования сторон совершенно противоположны и нигде не сходятся», — отметил эксперт.

Ключевой проблемой переговоров, по его мнению, является даже не вопрос прохода судов через Ормузский пролив, а ядерная программа Ирана.

Накануне журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин написала в своем аккаунте в X, что США атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас.

Иранское информационное агентство Mehr News Agency до этого сообщило, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили два летательных аппарата в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кешм на юге Исламской Республики.

Ранее политолог назвал конфликт между США и Ираном шагом к дедолларизации.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!