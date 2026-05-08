СМИ: Европа и Канада задались вопросом, помогут ли им США в рамках НАТО

Обострение разногласий между Вашингтоном и европейскими союзниками по НАТО вынуждают Европу всерьез задуматься о перспективах без лидерства США в альянсе. Об этом говорится на сайте Национального общественного радио США (NPR).

Отмечается, что ряд разногласий — от поддержки войны с Ираном до угроз США «взять под контроль Гренландию и Канаду» — привел к фундаментальному нарушению доверия.

«Европа и Канада все чаще задают немыслимый ранее вопрос: придут ли США на помощь своим союзникам по НАТО? Эта тревога меняет военное планирование, расходы на оборону, решения о закупках и будущую структуру самого альянса», — говорится в публикации.

В апреле газета Politico сообщила, что команда президента США составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО. По информации издания, их ранжировали по вкладу в коллективную безопасность и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Ирана.

В мае сообщалось, что Дональд Трамп остался недоволен реакцией Италии и Испании на операцию США в Иране. До этого он допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных военных контингентов в Италии и Испании.

Также американский лидер заявлял, что российский президент Владимир Путин «абсолютно их не боится».

Ранее британский журналист сравнил ситуацию внутри НАТО со сценой из фильма-катастрофы.