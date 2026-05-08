В Германии раскритиковали политику Мерца

Лидер АдГ Вайдель: Мерц и компания превращают нашу страну в руины
Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в соцсети X раскритиковала канцлера Фридриха Мерца и правительство страны после обнародования данных о снижении прогнозируемых налоговых поступлений.

«Из-за катастрофической трансформационной политики сейчас у Германии огромные проблемы с поступлениями. Мерц и компания превращают нашу страну в руины», — написала она.

Отчет министерства финансов Германии показал, что общие налоговые поступления в казну в 2026 году сократятся на €17,8 млрд по сравнению с прогнозом октября 2025 года.

До этого Мерц признал, что последние десять лет стали для Германии «потерянными годами» с точки зрения экономической политики. По его словам, государственные расходы в стране увеличиваются, инвестиции стагнируют, а экономическое развитие не успевает за прогрессом.

В феврале эксперты Института германской экономики в Кёльне пришли к выводу, что экономические потери Германии из-за затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн.

Ранее госдолг Германии вырос почти на 20% из-за политики ЕС и санкций против России.

 
