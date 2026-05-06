Канцлер Германии Фридрих Мерц на Дне бизнеса-2026 признал, что последние десять лет стали для ФРГ «потерянными годами» с точки зрения экономической политики. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам канцлера, Германия остается примерно на том же уровне процветания, что и десять лет назад. Мерц ответил, что расходы государственные расходы в стране увеличиваются, инвестиции стагнируют, а экономическое развитие не успевает за прогрессом.

Политик указал на то, что каждый день в стране сокращается количество рабочих мест, а число обанкротившихся компаний растет. Мерц подчеркнул, что новой серьезной геополитической проблемой для Германии стал конфликт на Ближнем Востоке, приведший к перекрытию Ормузского пролива. Он также отметил, что нарушение цепочек поставок, рост цен на энергоносители и геополитическая неопределенность напрямую ударяют по экспортно-ориентированной немецкой экономике.

«Это конкретная реальность для компаний, а также для людей в нашей стране. Это также показывает, что не все в наших руках, но необходимость действий в Германии и для самой Германии сейчас больше, чем за последние 20 лет. Что ж, дамы и господа, вот вывод: экономический кризис уже здесь, и он значителен», — сказал Мерц.

В феврале эксперты Института германской экономики в Кёльне поделились данными, согласно которым экономические потери Германии из-за затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн.

По их оценке, за период с 2020 года совокупные потери реального валового внутреннего продукта составили около €940 млрд. В пересчете на одного занятого это означает сокращение добавленной стоимости более чем на €20 тыс. Экономисты связывают такие показатели с последствиями пандемии коронавируса, конфликтом на Украине, а также конфронтационной экономической политикой США.

Ранее госдолг Германии вырос почти на 20% из-за политики ЕС и санкций против России.