Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Мерц признал наличие кризиса в Германии

Мерц заявил, что последние 10 лет стали потерянными для ФРГ экономически
Yves Herman/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц на Дне бизнеса-2026 признал, что последние десять лет стали для ФРГ «потерянными годами» с точки зрения экономической политики. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам канцлера, Германия остается примерно на том же уровне процветания, что и десять лет назад. Мерц ответил, что расходы государственные расходы в стране увеличиваются, инвестиции стагнируют, а экономическое развитие не успевает за прогрессом.

Политик указал на то, что каждый день в стране сокращается количество рабочих мест, а число обанкротившихся компаний растет. Мерц подчеркнул, что новой серьезной геополитической проблемой для Германии стал конфликт на Ближнем Востоке, приведший к перекрытию Ормузского пролива. Он также отметил, что нарушение цепочек поставок, рост цен на энергоносители и геополитическая неопределенность напрямую ударяют по экспортно-ориентированной немецкой экономике.

«Это конкретная реальность для компаний, а также для людей в нашей стране. Это также показывает, что не все в наших руках, но необходимость действий в Германии и для самой Германии сейчас больше, чем за последние 20 лет. Что ж, дамы и господа, вот вывод: экономический кризис уже здесь, и он значителен», — сказал Мерц.

В феврале эксперты Института германской экономики в Кёльне поделились данными, согласно которым экономические потери Германии из-за затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн.

По их оценке, за период с 2020 года совокупные потери реального валового внутреннего продукта составили около €940 млрд. В пересчете на одного занятого это означает сокращение добавленной стоимости более чем на €20 тыс. Экономисты связывают такие показатели с последствиями пандемии коронавируса, конфликтом на Украине, а также конфронтационной экономической политикой США.

Ранее госдолг Германии вырос почти на 20% из-за политики ЕС и санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!