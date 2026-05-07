Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

СМИ узнали о подготовке лидеров Евросоюза к переговорам с Путиным

FT: глава Евросовета заявил о подготовке лидеров ЕС к диалогу с Кремлем
Johanna Geron/Reuters

Лидеры Евросоюза готовятся к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, потому что разочаровываются в посреднических усилиях США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту.

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам необходимо эффективно обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — сказал глава Евросовета во Флоренции.

По его словам, у ЕС есть «потенциал» для диалога с Кремлем, и украинский лидер Владимир Зеленский якобы поддерживает идею такого диалога — и на кипрском саммите в прошлом месяце даже сам призывал европейских союзников «быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры».

При этом Кошта подчеркнул, что Брюссель намерен «избегать вмешательства» в переговорный процесс, ранее инициированный Вашингтоном.

Он также признал, что из Москвы не поступало сигналов о готовности Путина сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза.

По словам Кошты, требуется более тесная координация для появления «лидера, который мог бы вести переговоры с Россией от имени всех европейцев». FT напоминает, что некоторые европейские политики, включая бельгийского премьера Барта де Вевера, поднимали вопрос о налаживании канала для переговоров с Кремлем, но среди 27 стран ЕС пока нет консенсуса по поводу кандидатуры представителя, сроков и предложений.

Ранее журналист оценил слова Каллас о переговорах с Россией.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!