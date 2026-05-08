Экс-глава МИД Украины рассказал, сколько еще будет продолжаться конфликт

Конфликт на Украине будет продолжаться еще два года, и его судьба будет решаться «не на фронте, а в тылу». Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что не видит оснований для остановки конфликта в ближайшие годы, и повлиять на ситуацию могут только события внутри России.

«Следующие два года будет война. <…> Также следующие два года основные события в войне будут разворачиваться не на фронте, а в тылу. То есть у кого будет более устойчивая экономика, более устойчивое общество и эффективнее ПВО, тот будет побеждать в войне. <…> То есть до этого у нас основные события происходили на линии фронта. Теперь у нас в тылу будут происходить основные события», — отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что теперь театр боевых действий изменился, и обе стороны будут пытаться повлиять на население противника.

В апреле Кулеба также заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, а США и Россия не смогут «навязать» Киеву мирное урегулирование. При этом он отмечал, что Украина не обладает ресурсами для того, чтобы вернуть границы 1991 года.

Кроме того, в апреле спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для того, чтобы добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что участники трехсторонних переговоров по урегулированию понимают, что делать для приостановки боевых действий и мирного урегулирования.

Ранее Кулеба назвал два важных результата переговоров.