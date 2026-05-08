Зеленский приехал на сложный участок юго-восточного фронта

Зеленский заслушал доклад Сырского и комбрига 31-й бригады ВСУ на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Александровском направлении, где заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что ему доложили об обстановке в зоне действия бригады, а также он с командирами батальонов обсудил особенности службы в бригаде иностранный наемников, развитие наземных роботизированных комплексов и «поддержку направления инноваций».

В Генштабе ВСУ Покровское и Александровское направление назвали наиболее тяжелыми участками боевых действий.

Александровское направление, где дислоцируется 31-я бригада, расположено на стыке Днепропетровской и Запорожской области и Донецкой народной республикой (ДНР).

Восьмого мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука в ДНР.

Ранее стало известно, какой процент территории Донбасса находится под контролем ВСУ.