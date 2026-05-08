«У Трампа нет выхода»: политолог предрек скорую эскалацию конфликта между США и Ираном

Вероятность возобновления острой фазы конфликта между США и Ираном велика. России следует выстраивать свою стратегию, исходя именно из этого сценария. Такое мнение высказал политолог Аббас Джума. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, Израиль имеет максимальный лоббистский ресурс, чтобы оказать серьезное давление на главу Белого дома Дональда Трампа.

Он также обратил внимание, что у американского лидера не получается даже организовать информационную кампанию, вокруг которой Штаты могли бы заявить о победе.

«Чем дальше ситуация продвигается не в пользу США, — тем более вероятно, что у Трампа не останется другого выхода», — считает эксперт.

Накануне агентство IRIB сообщило, что Тегеран нанес удар по американским военным кораблям в Ормузском проливе после того, как они попытались атаковать иранский нефтяной танкер.

В тот же день стало известно, что Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Ранее американский эксперт счел верным прогноз России по конфликту с Ираном.