Аналитик назвал последствия разрыва отношений Армении и России

Аналитик Михайлов: покинув союз с РФ, Армения станет внеблоковой
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Прошедшие 4-5 мая в Ереване саммиты Европейского политического сообщества и ЕСАрмения вызывают раздражение как у политического руководства России, так и у общества: почему, мол, Москва не препятствует подобным слетам. Однако важно понимать, что в данном случае на переднем плане вопросы геополитики. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«У России есть много интересов и по армянскому треку, мы видим регулярные контакты между [президентом России] Владимиром Путиным и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном. Несмотря на то, что Пашинян демонстрирует свою нелояльность, диалог ведется. И, естественно, для жителей самой Армении, а Россия думает в том числе и о простых людях», — пояснил эксперт.

Он добавил, что если Армения выйдет из союза с Россией, она станет внеблоковой — в новый блок пока ее никто не зовет.

В ходе саммитов в Ереване европейские политики пообещали Армении более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны. Стала ли Армения ближе к Евросоюзу и не повторит ли она судьбу Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России раскрыл свою позицию по ситуации с Арменией.

 
