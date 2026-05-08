МИД России раскрыл свою позицию по ситуации с Арменией

Евросоюз готовится к вмешательству в выборы в Армении, которые должны пройти 7 июня, по сценарию Молдавии. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России, комментарий ведомства приводят «Известия».

«Для этого Европейский союз задействует как под копирку механизмы и технологии, которые были отработаны во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», — отметило министерство.

В ведомстве указали, что о вмешательстве Брюсселя говорит партнерская программа с Арменией «по борьбе с гибридными угрозами». В российском МИД добавили, что заигрывания с Западом, возможно, закончатся негативными последствиями для Армении, которую российская сторона хотела бы видеть сильной и независимой державой.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выбранный Ереваном курс на сближение с западными странами неизбежно втянет Армению в антироссийскую повестку ЕС и повлечет для республики серьезные последствия — политические и экономические.

Ранее МИД обвинил Армению в нарушении обещания не предпринимать шаги против России.

 
