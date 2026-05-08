Стало известно, зачем в США еще раз заговорили о «вмешательстве» России в выборы

Публикация Нацразведки США о том, что экс-президент Барак Обама создал миф о вмешательстве России в выборы 2016 года, нужна президенту Дональду Трампу, чтобы «закрыть гештальт» в отношениях с демократами. Кроме того, ему нужно отвечать тем же демократам на обвинения в том, что он потворствует России в контексте Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.



«После выборов 2016 года это все переросло в большое расследование «Рашагейта», которое очень много проблем создавало Трампу, и в конечном счете, хоть оно ни к чему не привело, но отчасти подорвало первый президентский срок Трампа. Поэтому ситуация для него была, конечно, крайне неприятной. У него, я думаю, незакрытый гештальт, поэтому он к нему часто возвращается. Плюс он обещал еще во время президентской компании раскрыть всю информацию о том, как демократы придумывали все эти якобы имевшиеся связи Трампа с Россией», — отметил политолог.



По словам Дудакова, очередное упоминание якобы вмешательства России в выборы США также связано с тем, что демократы начали раскручивать против Трампа очередную кампанию критики в контексте его попыток договориться с Россией.



«То есть снова его обвиняют в том, что он якобы русский агент», — отметил он.



Нацразведка США выступила с заявлением о том, что бывший президент США Барак Обама руководил созданием мифа о вмешательстве России в ход американских президентских выборов 2016 года.



Ранее глава РФПИ призвал раскрыть выдуманный заговор «Рашагейт».