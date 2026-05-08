Путин наградит президентский полк

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет в Кремле церемонию вручения ордена Жукова президентскому полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в этом году президентскому полку исполнилось 90 лет. В честь юбилея в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет торжественная церемония награждения.

Песков уточнил, что Путин лично вручит полку орден Жукова и выступит с речью.

Президентский (кремлевский) полк выполняет специальные боевые задачи, связанные с обеспечением безопасности первых лиц государства и охраной кремлевских ценностей. Подразделение входит в состав ФСО и имеет статус спецслужбы.

Датой основания президентского полка считается 8 апреля 1936 года. Тогда приказом по гарнизону Московского Кремля Батальон особого назначения преобразовали в полк специального назначения. День части ежегодно отмечают 7 мая — в этот день проходит представление президентского полка главе государства.

