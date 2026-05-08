«Они задумываются, куда вступают?»: политолог о стремлении Армении в ЕС

Политолог Юрий Светов прокомментировал прошедшие 4-5 мая в Ереване саммиты Европейского политического сообщества и ЕС — Армения, а также встречу премьер-министра республики Никола Пашиняна с президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Слова эксперта цитирует Tsargrad.tv.

«Он [Пашинян] ее [фон дер Ляйен] спрашивал, когда, наконец, Армению примут в Евросоюз, а она его уверяла, что не сегодня, так завтра. Их же ничему не научили уроки Турции, которая 30 с лишним лет стоит в предбаннике ЕС и никак не войдет в парилку. Пашинян хоть бы задумался: у него нет общей границы с Евросоюзом. Как он туда вступать будет?», — высказался Светов.

По мнению журналистов издания, Армения совершила «публичное политическое самоубийство, сделав выбор не в пользу России, кормившей ее десятилетиями».

В ходе саммитов в Ереване европейские политики пообещали Армении более активную интеграцию в структуры ЕС и участие в различных проектах. А сам Пашинян не только обменялся «сердечками» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и заявил об изменении географического положения его страны. Стала ли Армения ближе к Евросоюзу и не повторит ли она судьбу Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян ответил на вопрос о влиянии визита Зеленского в Ереван на сотрудничество с РФ.