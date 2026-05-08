Лавров назвал создателей проблем в международной дипломатии

Лавров: хозяева Зеленского пытаются создать все больше проблем для дипломатии
Сергей Гунеев/РИА Новости

Некоторые страны сделали из президента Украины Владимира Зеленского инструмент агрессии в отношении РФ. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Все больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского инструмент, наконечник той агрессии, которую Запад вынашивает против нашей страны, которую он, по сути дела, уже начал, вооружая этот нацистский режим в Киеве», — сказал дипломат.

Также Лавров заявил, что если Запад попытается реализовать через Украину угрозы на День Победы в России, то пощады им не будет. Министр отметил, что западные страны не так свято чтут итоги Великой Отечественной войны.

8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала интервью для РИА Новости. Во время беседы с журналистами она обратила внимание, что некоторые жители и политические группировки европейских государств проявляют неприятие и даже ненавидят российскую активность, связанную с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Дипломат выразила уверенность, что многим европейцам «просто платят» за эту ненависть.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленскому плевать на память о борцах с нацистами.

 
