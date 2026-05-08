В Госдуме раскрыли, почему Киев игнорирует предупреждения Минобороны России

Депутат Колесник: Запад подталкивает Киев к нарушениям перемирия и срыву 9 Мая
Заинтересованные в продолжении конфликта западные страны толкают Украину к нарушениям перемирия в зоне СВО 8-9 мая, а также к срыву празднования Дня Победы в Москве. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Во-первых, все-таки я думаю, что они не верят, что будет нанесен удар так, как обещан, по центру Киева случае попытки испортить парад. Во-вторых, государство Украина кем управляется? Самостоятельно ли оно? Понятно, что уже несамостоятельно, управляется с Запада, а уж им никак не выгодно, чтобы война закончилась, они там пытаются вести войну на истощение России. Любые попытки перемирия коллективный Запад жестко пресекает и дает команду [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому, чтобы он вот такие осуществлял массированные удары по России», — сказал парламентарий.
 
Колесник напомнил, что и Минобороны России, и МИД РФ несколько раз предупреждали Украину и Европу о возможности нанесения удара по центру Киева в случае провокаций на 9 Мая.
 
Утром 8 мая Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары беспилотниками по позициям российских войск и гражданским объектам в Белгородской и Курской областях, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы.
 
В зоне СВО было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.
 
В российском оборонном ведомстве отметили, что группировки ВС России зеркально реагировали на нарушение перемирия и «наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов».
 
За пределами проведения СВО Россия сбила 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 БПЛА и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». 
 
Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая 2026 года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально отказался поддержать российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.
 

 

