«Маски сняты»: Дмитриев оценил признание США о «вмешательстве» РФ в выборы

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Вашингтона о том, что созданием мифа о «вмешательстве» России в выборы в 2016 году руководил лично президент Барак Обама. Своим мнением Дмитриев поделился в соцсети X.

«Маски сняты. Директор Национальной разведки США официально подтвердил, что президент Обама организовал российскую мистификацию как против президента Трампа, так и против России», — подчеркнул он.

Накануне на официальной странице аппарата директора Нацразведки США в соцсетях появилась запись о том, что Обама «руководил созданием небылицы о России» — речь шла о сфабрикованных данных о якобы вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Ведомство раскритиковало слова Обамы, сказанные в адрес нынешнего президента Дональда Трампа, о том, что система правосудия не должна быть «политизированной» и «сводить счеты с противником».

Ранее глава РФПИ призвал раскрыть выдуманный заговор «Рашагейт».