Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Спецпредставитель Путина назвал причины энергетического кризиса в ЕС

Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей
Roman Naumov/Global Look Press

Энергетический кризис в Европейском союзе (ЕС) начался из-за отказа стран — членов от закупок российских энергоносителей. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается связать экономический кризис в Европе с «колебаниями рынка». Но реальной причиной является ошибочная политика властей ЕС и Великобритании, которые решили отказаться от поставок дешевых энергоносителей из РФ и атомной энергетики.

«[Глава Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен], [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Кая [Каллас], [Фридрих] Мерц и [премьер-министр Соединенного королевства Кир] Стармер несут ответственность за ошибочные решения и кризис», — подчеркнул Дмитриев.

6 мая канцлер Германии выступил на Дне бизнеса-2026. В ходе мероприятия он признал, что последние 10 лет стали для ФРГ «потерянными годами» с точки зрения экономической политики. По словам главы немецкого правительства, экономический кризис в стране уже начался, «и он значителен».

Ранее в ЕС заявили о самом тяжелом энергетическом кризисе всех времен.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!