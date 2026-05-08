Дмитриев связал кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей

Энергетический кризис в Европейском союзе (ЕС) начался из-за отказа стран — членов от закупок российских энергоносителей. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается связать экономический кризис в Европе с «колебаниями рынка». Но реальной причиной является ошибочная политика властей ЕС и Великобритании, которые решили отказаться от поставок дешевых энергоносителей из РФ и атомной энергетики.

«[Глава Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен], [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Кая [Каллас], [Фридрих] Мерц и [премьер-министр Соединенного королевства Кир] Стармер несут ответственность за ошибочные решения и кризис», — подчеркнул Дмитриев.

6 мая канцлер Германии выступил на Дне бизнеса-2026. В ходе мероприятия он признал, что последние 10 лет стали для ФРГ «потерянными годами» с точки зрения экономической политики. По словам главы немецкого правительства, экономический кризис в стране уже начался, «и он значителен».

Ранее в ЕС заявили о самом тяжелом энергетическом кризисе всех времен.