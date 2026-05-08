Focus: удар по параду в Москве не вызовет сочувствия к Киеву

Западные союзники Украины вряд ли одобрят возможную атаку на Парад Победы в Москве. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Авторы материала считают реальную атаку маловероятной. В статье говорится, что Россия уже предупредила о жестком ответном ударе по центру Киева после заявлений о возможных атаках украинских дронов, что рассматривается как сигнал сдерживания.

Кроме того, Focus указал на возможные репутационные последствия для Киева. По мнению авторов, атака на парад не вызвала бы сочувствия в мире, а международная поддержка остается крайне важной для Украины.

С 8 мая действует объявленное президентом России Владимир Путин перемирие в честь Дня Победы, которое продлится до 10 мая. В этот период российские военные не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам ВПК в глубине Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки на парад 9 мая в Москве. После этого в Минобороны России заявили, что в случае подобных действий российские войска нанесут массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также призвало гражданское население украинской столицы покинуть город.

Ранее в ГД выразили надежду, что Европа «утихомирит» Украину перед Днем Победы.