Политика

Посол России в США рассказал о роли Дня Победы в отношених двух стран

Посол России в США Александр Дарчиев во время торжественного приема по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в посольстве РФ в Вашингтоне заявил, что День Победы играет положительную роль в российско-американских отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«День Победы обладает сам по себе огромной энергетикой и играет безусловно положительную роль в наших двусторонних отношениях <...> И сейчас, уже второй год мы в общем свободно празднуем [годовщину Победы] без всяких запретов», — отметил дипломат.

Дарчиев уточнил, что в прошлом и в этом году прошли памятные церемонии на Арлингтонском кладбище, а также шествия «Бессмертного полка» при полной поддержке местных властей. Также в Москве состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке, посвященной встрече на Эльбе, добавил дипломат.

7 мая президент сербского Социалистического движения и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что европейские страны не отмечают День Победы 9 мая, потому что стыдятся поражения своих предков в войне с фашизмом.

Его попросили прокомментировать многократные призывы западноевропейских лидеров и представителей ЕС к отказу от посещения мероприятий в честь Дня Победы в Москве. По словам Вулина, они продиктованы стыдом за поражение Третьего рейха.

