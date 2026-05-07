В Сербии объяснили нежелание стран Евросоюза отмечать День Победы

Вулин: страны ЕС не отмечают День Победы из-за стыда за поражение предков
Европейские страны не отмечают День Победы 9 мая, потому что стыдятся поражения своих предков в войне с фашизмом. Таким мнением президент сербского Социалистического движения и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин поделился с изданием Tanyug.

Его попросили прокомментировать многократные призывы западноевропейских лидеров и представителей ЕС к отказу от посещения мероприятий в честь Дня Победы в Москве. По словам Вулина, они продиктованы стыдом за поражение Третьего рейха.

«Для нас это День Победы, для них — день поражения. С выходом Великобритании из Европейского союза он превратился в клуб стран, каждая из которых, абсолютно каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом. Они потерпели поражение 9 мая. И логично, что они не хотят, чтобы этот день праздновали. И не хотят, чтобы Сербия как страна-кандидат на членство в Европейском союзе оказалась на стороне победителей», — выразил уверенность политик.

Он напомнил слова маршала Жукова о том, что Европа «никогда не простит» тех, кто освободил ее от фашистских захватчиков. Также Вулин заявил, что во Второй мировой войне был уничтожен Третий рейх, но не фашизм.

«Сербы и русские — единственные народы, которые отмечают 9 мая как День Победы. Остальные переименовали его во что-то другое. Это говорит о том, что другие народы Европы стыдятся не преступлений своих предков, а их поражения в войне. Нам не за что стыдиться наших предков. И у нас есть основания гордиться победой», — считает политик.

Вулин выразил уверенность в том, что Сербия должна быть представлена на параде Победы в Москве 9 мая премьер-министром или главой МИД, потому что «заслуживает места среди победителей».

Ранее Вулин рассказал о скрытых требованиях ЕС к Сербии.

 
